Manovra | la diretta – Votato il mandato al relatore | testo in aula domani Nuova stretta sul reddito | salta l’offerta di lavoro “congrua”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ok alla marcia indietro sui Pos: tornano le multe per chi rifiuta. Via il bonus 18enni, arrivano due nuove carte da 500 euro ciascuna. Proroga al 31 dicembre 2022 del termine inizio lavori per il Superbonus. In extremis passa l’emendamento “caccia libera”: proteste dei Verdi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Quando le votazioni sono praticamente terminate e manca solo il mandato al relatore, è rispuntato l'emendamento allache apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica anche in ...... istituita con la fine dello stato di emergenza edal generale Tommaso Petroni. L'Unità avrebbe dovuto operare fino al 31 dicembre di quest'anno per passare, dal 1 gennaio 2023, funzioni e ... Manovra, la diretta | Governo nel caos. Salta lo scudo penale per i reati fiscali dopo la rivolta delle opposizioni ... La manovra arriva in Aula giovedì, oggi 21 dicembre la commissione Bilancio ha dato il via libera agli emendamenti ...Nuovi aiuti alle aziende italiane che esportano in Russia e Ucraina, slittamento a giugno della dichiarazione Imu, proroga dei contratti di espansione, Tpl ed Alitalia. Governo pronto a licenziare il.