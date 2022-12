Manovra | il bonus psicologo sale a 1 500 euro | sarà permanente

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilnato con il decreto Milleproroghe dello scorso anno diventada 600 a 1.500. E’ quanto previsto da un emendamento del Pd approvato in commissione Bilancio della Camera. Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni diper il 2023 e 8 milioni di“a decorrere dal 2024”. Confermato il tetto Isee a 50.000per ricevere il contributo. Per l’anno in corso le risorse ammontavano a 25 milioni di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia ANSA

