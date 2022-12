Manovra | ecco cosa cambia | dallo smart working alle pensioni al bonus mobili

Il Sole 24 ORE

Al posto di 18Appdue misure cumulabili Il Bonus cultura 18App cambia. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, illustra le novità contenute nella2023. Arrivano due strumenti differenti e ...Per laverranno usati i propulsori della navetta russa Progress 81 ancorata alla Iss: l'... FOTOGALLERY Getty e Youtube Continua gallery %s Foto rimanenti Scienze Spazio,cosa mangiano ... Manovra, ecco cosa cambia: dallo smart working alle pensioni Arrivato nella notte il via libera della commissione Bilancio della Camera alla manovra finanziaria. Saltata la norma sui pos, rimodulato il bonus per i ...Domani il testo revisionato dalla maggioranza arriva alla Camera per ottenere il voto di fiducia venerdì 23 dicembre ...