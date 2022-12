Manovra | ecco cosa cambia | bonus psicologo a 1 500 euro | voucher disco | reddito alimentare | le nuove misure

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lasi avvicina alla discussione alla Camera, ma leancora poco definite e vicine amodifiche sono diverse: la soglia massima per ilmobili è stata portata a 8 mila per i prossimi due anni e la proroga dello smart working non riguarda più i genitori di figli under 14

Il Sole 24 ORE

... la commissione Bilancio della Camera, al settimo giorno di lavoro sulla, ha concluso l'...le principali modifiche approvate in commissione: dalla revisione del reddito di cittadinanza e ......ha approvato la2023 e dato mandato ai relatori. Il provvedimento approderà in Aula a Montecitorio domani mattina alle 8, mentre il voto di fiducia è previsto per venerdì in mattinata.... Manovra, dallo smart working alle pensioni: ecco cosa cambia (Teleborsa) - Si è concluso l'esame della Commissione Bilancio della Camera sugli emendamenti alla manovra varata dal governo. Mandato ai relatori Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli..Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...