Manovra | conclusi i lavori in Commissione Giovedì il testo in Aula

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – LaBilancio della Camera ha concluso l'esame degli emendamenti allae dato il mandato ai relatori Paolo Trancassini, Roberto Pella e Silvana Comaroli. ilapproderà inalla Camera domani, il voto di fiducia è atteso venerdì. “Labilancio ha svolto un ottimo lavoro – commenta Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ospite di ‘Radio Anch'iò -. La maggioranza è stata compatta e, devo dire, l'opposizione non ha svolto ostruzionismo. Direi che rispetto alle precedenti edizioni, la legge di bilancio è andata molto bene. La realtà dei fatti, diversa dai comunicati che si fanno per incitare i propri fan, è che ilsarà sottopostoalla Camera, con i tempi che più o meno erano stati ...

