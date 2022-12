Manchester United | ten Hag è preoccupato per il post Mondiali | la scelta per spronare i suoi

Tuttosport

CR7 vorrebbe ancora un top club europeo dopo il divorzio dal(prima del Mondiale in Qatar si era parlato soprattutto di un possibile ritorno di fiamma del Chelsea che già lo aveva ...Il Mancheasterè intenzionato ad acquistare Marcus Thuram, attaccante francese di proprietà del Borussia Monchengladbach Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, ilavrebbe individuato in Marcus Thuram il rinforzo perfetto per il reparto offensivo. I Red Devils devono infatti sostituire Cristiano Ronaldo. La squadra di ten Hag sarebbe pronta ad ... Efl Cup, Manchester Utd-Burnley: quote e pronostico Il Mancheaster United è intenzionato ad acquistare Marcus Thuram, attaccante francese di proprietà del Borussia Monchengladbach Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Manchester United avre ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...