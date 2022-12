Manchester United | pronta l’offerta per Thuram

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il Mancheasterè intenzionato ad acquistare Marcus, attaccante francese di proprietà del Borussia Monchengladbach Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, ilavrebbe individuato in Marcusil rinforzo perfetto per il reparto offensivo. I Red Devils devono infatti sostituire Cristiano Ronaldo. La squadra di ten Hag sarebbead offrire al Borussia Monchengladbach 11 milioni e mezzo di euro per averlo subito. Una cifra certamente importante visto che, a giugno, il francese si libererà a parametro zero. Suci sono gli interessi anche di Juventus ed Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

