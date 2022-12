Maggioranza e opposizione si compattano contro il regime iraniano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La commissione Esteri della Camera ha approvato oggi all’unanimità una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran impegnando il governo a muoversi in sede Ue e Onu per ottenere dal governo di Teheran “l’immediata cessazione della repressione in corso” nei confronti delle proteste innescate dalla morte della ventiduenne Mahsa Amini e giunte ormai al quarto mese, oltre al rispetto dei diritti umani. In caso contrario, l’esecutivo è chiamata a lavorare per “ampliare, aggiornare ed estendere ulteriormente l’elenco delle sanzioni individuali”. Inoltre, la risoluzione impegna il governo a “rafforzare illi per evitare che il territorio italiano possa essere utilizzato per eludere l’applicazione delle sanzioni impostel’Iran da parte di chiunque abbia interesse a farlo”. A sottolineare l’importanza dell’unanimità con cui è stata ...