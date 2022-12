Ma la fantasia a quando risale?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A Napoli è stata inaugurata “La Fiera dei Balocchi - Mostra del giocattolo antico”. Gli esemplari esposti riguardano gli anni tra il 1860 e 1940. Sembra, a dire di quanti l'hanno vista, che la Mostra consenta la riflessione e che lanon ha età e c'è da sempre. Mi chiedo solo, ma questo non me lo dice nessuno, i bambini del 1860 giocavano come quelli del 1940 o no? C'eranelle invenzioni di questi giochi o è subentrata dopo?