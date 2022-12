LV x Yayoi Kusama | le nuove borse artistiche

Inside Art

Torna a collaborare con Louis Vuitton l'artista giapponese, celebre soprattutto (ma certo non solo) per i suoi pattern a pois. Che tornano sulle scene della maison e in particolare sulle borse. Come nell'ormai lontano 2012. È la seconda volta in ...Attualmente, assieme alla realizzazione dei mosaici per il Tempio Wat Rachabophit a Bangkok, la Travisanutto Mosaics è impegnata nella creazione di opere disegnate da, artista pop di ... I mosaici di Yayoi Kusama e Kiki Smith per la nuova stazione di NY LV x Yayoi Kusama è la nuova capsule-collection di borse nata dalla collaborazione tra l'azienda francese e l'artista giapponese.Il nuovo anno ci riserva splendide sorprese con i numerosi percorsi espositivi in programma. Un autentico viaggio alla scoperta delle epoche e dei movimenti artistici che hanno fatto la storia dell'ar ...