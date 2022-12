Lucca Summer Festival 2023 ospita l’unica data italiana dei The Chemical Brothers

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quella delassume sempre più i contorni di un’edizione strepitosa per. Questa mattina anche Thehanno annunciato la loro partecipazione altoscano dove si esibiranno domenica 23 Luglio. Lo storico duo composto da Ed Simons e Tom Rowlands, vincitore di 6 Grammy Awards in carriera, è pronto a far scatenare il pubblico di Piazza Napoleone con il loro repertorio di hits leggendarie, qua per i biglietti in vendita da oggi alle 16.00. Lo show-design è a cura dei celebri Adam Smith e Marcus Lyall che accompagneranno con i loro visual mozzafiato il sound di Therendendolo una vera e propria esperienza sensoriale. Il nome di The...

