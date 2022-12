L’U18 vince ancora e consolida il primo posto in classifica

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo la battuta di arresto dell’ultimo turno in casa dell’Atalanta, l’Under 18 biancazzurra torna subito al successo imponendosi per 2-1 nella sfida casalinga contro il Torino. Succede tutto nei primi minuti di gioco al “G.B. Fabbri”, con i ragazzi di mister Pedriali che passano in vantaggio dopo due soli giri di lancette: è, infatti, Pisasale ad aprire le marcature ribadendo in rete il traversone rasoterra di Franzoni. Passa soltanto un minuto, però, e i granata trovano il gol del pareggio con Ciammaglichella, che è il più veloce ad arrivare su una palla vagante all’interno dell’area di rigore biancazzurra e ad insaccare l’1-1. Dieci minuti più tardi, tuttavia, i biancazzurri tornano avanti grazie al calcio di rigore conquistato da Franzoni e trasformato da Marrale. Con questo successo la SPAL si conferma alla guida del Girone B del Campionato Under 18, chiudendo il 2022 con due punti ...