(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Va in archivio l’ultimo appuntamento dell’anno solaredellaitaliana: gli“Memorial Camillo Alfinito”, andati in scena al PalaTulimieri di Salerno, torneo di greco-romana, stile libero e femminile riservato alle categorie under 20 e senior, hanno visto la partecipazione di circa 120 atleti. CLASSIFICHEGreco-romana 1 –– 62 punti2 – ASD Borgo Prati – 41 punti3 – G.S VV F. Reggio Calabria – 26 punti Stile libero 1 – G.L.– 26 punti 2 – Fiamme Oro Roma – 22 punti 3 – GLT. Molfino Terni – 20 puntifemminile 1 –– 26 punti 2 – G.S. Carabinieri Roma – 20 punti 2 – ...

OA Sport

...stretto e di sostenere in modo significativo la strategia nazionale per la biodiversità e la... sostegno del commercio equo e solidale, bio distretti alimentari,data per l'economia solidale.... le emozioni della ventiquattresima puntata GUARDA GLI SCATTI Valentina Vignali e lacontro ...University, Migu Video, ZDF e France Televisions. TI POTREBBE INTERESSARE Lotta, Open d'Italia 2022: successi per Athlon Club, G.L. Livornesi e Wrestling Liuzzi Las Cholitas Escaladoras arrivano ad essere conosciute anche in Italia e precisamente tra le Dolomiti tramite il progetto Dolomiti open 2022, dalla Bolivia dove hanno origine come gruppo etinico.Donne ...La situazione sembra lievemente migliorata, ma le condizioni restano sempre preoccupanti . Prosegue, infatti, la lotta contro il cancro al pancreas di Gianluca Vialli , il quale, tuttavia, ha bisogno ...