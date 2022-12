Lombardia | Conte dà il via libera all’alleanza tra M5S e Pd Ma +Europa si sfila | «Così si perde»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Fumata bianca inper l’accordo a sinistra in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimi. Il M5S ha infatti deciso di sostenere la candidatura di Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd. A dare disco verde all’esponente dem è stato direttamente Giuseppe. Del resto, il suo assenso era l’unico tassello mancante. «Con Majorino abbiamo condiviso l’esigenza di segnare questo percorso attraverso i principi legati all’etica politica e alla trasparenza», è stato il commento del coordinatore lombardo del Movimento, Dario Violi.: «Sosterremo Majorino» Una sorta di excusatio non petita, la sua, che si spiega con i boatos sul Qatargate che arrivano da Bruxelles. Con lo scandalo Majorino non c’entra niente, ma è un dem e per di più opera al Parlamento europeo. E tanto basta a creare imbarazzi ai ...

