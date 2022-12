Lombardia | Consiglio regionale istituisce giornata dell' anziano | sarà il 2 ottobre

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Ilha approvato all'unanimità la legge di iniziativa consiliare bipartisan (prime firmatarie le consigliere Alessandra Cappellari e Carmela Rozza), cheil mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai dannie persone anziane e la. Il provvedimento (relatrice la consigliera Carmela Rozza del Partito democratico), riconoscendo "l'alto valore sociale", intende istituire lafissata per il giorno 2 di, mentre l'intero mese di ...

Agenzia ANSA

di Stato sez. II, 19/01/2021, n.591 Tutela delle condizioni di lavoro In tema di ... Milano, () sez. III, 01/08/2019, n.1808 Pluralità di condotte lesive e intento persecutorio È ...... sottosegretario alla Presidenza delcon delega all'Innovazione - Occorrerà ora saper ... Acilia e Pomezia nel Lazio, insieme a Rozzano e Santo Stefano Ticino in, sono le sedi ... Ok del Consiglio regionale alla manovra finanziaria 2023-25 Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Approvata in Aula all unanimità la legge per la promozione della filiera brassicola lombarda. Il provvedimento si propone di tutelare e promuovere, anche attraverso ...Milano, 21 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità la legge di iniziativa consiliare bipartisan (prime firmatarie le consigliere Alessandra Cappellari e Ca ...