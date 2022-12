Lo SPID al capolinea? Il Governo pensa allo spegnimento

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lopotrebbe essere a rischio? Questo è quanto lasciano intendere le parole di Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. La possibile cancellazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale non è una questione all'ordine del giorno, ma nei prossimi mesi potrebbe essere tra le novità in agenda per il: vediamo cosa sappiamo e cosa potrebbe accadere. Lopotrebbe già andare in pensione Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è diventato un riferimento per i rapporti tra i cittadini e le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per l'accesso ai servizi di aziende private per la verifica dell'identità. Nel corso degli ultimi anni, complici la pandemia e la digitalizzazione forzata di molti servizi, loha fatto registrare una crescita ...