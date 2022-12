Lo Shakhtar Donetsk vuole 40 milioni dalla Fifa | «Ha danneggiato i club ucraini»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Loè convinto di aver subito un dannoe chiede un risarcimento di 40. La, considerata la situazione critica in Ucraina, aveva permesso ai giocatori che militavano nel paese di rescindere i propri contratti per poter giocare altrove. Se da un lato ai giocatori è stata fornita una via d’uscita, dall’altro ine hanno ricavato un danno enorme in termini di introiti e di possibili guadagni. Ad alzare la voce è l’amministratore delegato dello, Sergei Palkin: «Vogliamo lealtà e giustizia. Da un lato laha protetto i giocatori, ma avrebbe dovuto proteggere anche i». Fino ad oggi laha fatto orecchie da mercante e così il ...

Dello stesso parere è anche Carlo Nicolini , dirigente dello, che è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in diretta sul canale Twitch TVPLAY. Il dirigente ha parlato a ...Attualmente, gioca nello, ma in molti hanno messo gli occhi su di lui negli scorsi mesi. Ve ne abbiamo parlato in merito all'interesse della Juventus, ma l'operazione non è mai ... Calciatori svincolati, Shakhtar Donetsk contro la FIFA: chiesto ... CALCIO - Il club ucraiano chiede al massimo organo calcistico un rimborso di 40 milioni per la decisione di dichiarare svincolati i giocatori stranieri del camp ...La guerra in Ucraina, tra le moltissime cose più gravi che ha portato, ha condotto anche allo stop del calcio. Vista la situazione nel paese, la FIFA ha permesso ai calciatori stranieri, sotto contrat ...