Lo sfogo di Gori | Soumahoro è di Fratoianni | Panzeri di Speranza Perché accusano il Pd?

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il Pd sprofonda nei sondaggi e tocca il suo minimo storico sotto il 15%. A pesare, oltre alla sconfitta elettorale e ai tempi lunghi del congresso, che di fatto lasceranno i Dem senza guida fino a fine febbraio, sono anche gli scandali che hanno colpito il mondo della sinistra, a partire dal Qatargate. Ma il sindaco di Bergamo Giorgionon ci sta e si sfoga su Twitter: «Fatemi capire:è della ditta Bonelli&è di Art.1. Com'è che tutto finisce in conto al Pd? Adesso, per cortesia, ognuno si prende le legnate che gli toccano. E il Pd tiri fuori un po' di orgoglio e di amor proprio, che cavolo». Non è la prima volta cheinterviene nel dibattito in corso sugli scandali. "Dunque lo schifo di Bruxelles è colpa della mutazione dei comunisti in riformisti, ...