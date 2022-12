Liverpool | il vice di Klopp | “Contro il Manchester City mai gare noiose”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildel tecnico delJurgen, Pep Lijnders, ha parlato della sfida di domani della Carabao Cupil. Ecco le sue parole: “Colnon sono mai partite, sappiamo chedi loro dobbiamo essere efficienti quando abbiamo la palla. È una situazione strana visto che questa partita arriva dopo i Mondiali ma, come abbiamo dimostrato in passato, entrambe le squadre daranno spettacolo. Vogliamo mostrare chi siamo e soprattutto vincere. Domani la chiave saràllare le emozioni: chi lo farà meglio, andrà avanti. Bisognallare le emozioni e non lasciarsi sopraffare: è quello che mi è piaciuto dell’Argentina, in finale ha giocato con calma, in pieno ...