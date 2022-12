LIVE Volei Alba Blaj-Milano 1-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | il Vero Volley passa in vantaggio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Magia di seconda intenzione di Orro! 21-24 Errore al servizio di Sylla. 20-24 Magia di prima intenzione di Orro, ci sono 4 set-point per! 20-23 FAST NEI TRE METRI DI STEVANOVIC! 20-22 BREAK PESANTE PER! 20-21 Ci pensa Davyskiba da posto quattro! 20-20 Incomprensione in difesa dell’, punto di Sylla. 20-19 Si insacca il pallonetto di Milenkovic. 19-19 Sbaglia dai nove metri Stysiak. 18-19 Sylla riportain18-18 Stevanovic approfitta di una palla a filo rete! 18-17 Sylla sfonda sulle mani del muro. 18-16 Pallonetto di Russu. 17-16 Lunga la battuta di Candi. 16-16 Diagonale stretta di Sylla! 16-15 Russu continua a picchiare da posto due. 15-15 Fallose le rumene dai ...