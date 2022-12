LIVE Volei Alba Blaj-Milano 1-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | reazione del Vero Volley!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-5 Mani-out di Russu da seconda linea. 7-5 Ace di Russu. 6-5 Pipe di Milenkovic. 5-5 Battuta lunga di Davyskiba. 4-5 Stysiak risponde con la stessa moneta. 4-4 Pallonetto di Dimitrova. 3-4 Parallela di Russu da posto due. 2-4 L’perde un challenge. 2-3 Fast vincente di Candi. 2-2 Primo tempo di Kocic. 1-2 Errore in attacco di Milenkovic. 1-1 Lungo il servizio di Axinte. 1-0 Russu chiude lo scambio più lungo della partita. 18:55 Buonanel secondo set di: 13 attacchi vincenti, addirittura 7 muri ed un ace. Stysiak la migliore in campo con 14 punti,deve continuare a tenere il piede sull’acceleratore anche nel terzo set. 16-25 La chiude Stysiak! 16-24 Pallonetto di Stysiak da seconda linea. 16-23 ...