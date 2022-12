LIVE – Venezia-Prometey | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come nona giornata delladi. La formazione di coach Raffaele si è vista interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive la scorsa settimana nel big match contro Badalona, perso di soli tre punti in un match di fatto giocato totalmente alla pari. Ora, un altro interessante testa a testa contro la squadra ucraina, che in classifica si trova esattamente alle spalle dei lagunari con quattro vittorie e altrettante sconfitte, dopo uno score nelle ultime cinque partite di due vittorie e tre sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 21 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

SPORTFACE.IT

Un altra vittoria di Napoli Nell'ambito della rassegna Gran Premio Internazionale diè stata premiata un'azienda napoletana , la M&C Division - Pherla Medical, che ha ricevuto il ...ANAcon la festa della Madonna del Don danno vita ad una celebrazione importante per la città. Un saluto e un grande abbraccio ai nostri amici alpini". Anche l'assessore Mar si è associata ai ... LIVE – Venezia-Prometey, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO ... Disponibili in tutti i cafe del mondo insieme a quelli di Firenze, Roma e Venezia. 19 dicembre 2022 – Hard Rock International si unisce ai festeggiamenti per il primo e storico mondiale vinto dalla le ...Primo tempo perfetto del Perugia che parte fortissimo e passa in vantaggio con un cross di Lisi (deviato) che beffa Joronen. La risposta del Venezia in un tiro di Crnigoj. Una manciata di minuti più t ...