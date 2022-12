LIVE – Slask-Trento 67-43 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come nona giornata delladi. Momento positivo per gli uomini di coach Molin, che di recente hanno anche battuto l’Olimpia Milano con merito, resistendo ai tentativi finali di rimonta da parte della forte formazione meneghina. Tutto questo dopo aver vinto due delle ultime tre partite in Europa, mantenendo quindi il contatto con la zona che permette la qualificazione alla fase successiva. Ora serve attenzione massima, perché la sfida contro la squadra polacca rappresenta una ghiotta occasione per continuare su questo trend positivo: gli uomini di coach Urlep sono ancora a zero vittorie, ma allo stesso tempo Flaccadori e compagni non hanno mai vinto in ...

Pianetabasket.com

L'universo ELEVEN, disponibile su pc, mobile, app e smart tv, fornisce un'offertae on - ...00 Brixen vs Pressano (diretta) Basket Eurocup 7Giornata 07 - dic 20:00Wroclaw vs Paris ...Lima - Melgar 2 - 0 (Finale) PERU LIGA 1 - SPAREGGIO Ayacucho - Union Comercio 21:00 POLONIA EKSTRAKLASA Radomiak Radom - Pogon Szczecin 12:30 Lechia - Piast 15:00- Legia 17:30 PORTOGALLO LIGA ... LIVE EUROCUP - Slask Wroclaw vs Dolomiti Energia Trentino diretta 3° quarto Aquila Trento (2-6) in Polonia sul campo dello Slask Wroclaw (0-8) per la giornata numero 9 di stagione regolare del gruppo B di EuroCup Basketball. La palla a due è ...Aquila Trento (2-6) in Polonia sul campo dello Slask Wroclaw (0-8) per la giornata numero 9 di stagione regolare del gruppo B di EuroCup Basketball. La palla a due è ...