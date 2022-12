LIVE Napoli-Lille formazioni ufficiali | Politano e Kvara titolari

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Altra amichevole per il, che affronta il: ildella partita, lea dove vederla in tv e streaming. Ildi Luciano Spalletti, dopo le amichevoli disputate contro Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal, si appresta a concludere il mini-ciclo di test andati in scena durante la lunga pausa per i Mondiali affrontando il(ex squadra di Victor Osimhen) di Paulo Fonseca. Per gli azzurri, fin qui, il ruolino parla di due vittorie nel ritiro in Turchia contro il club di Antalya e gli inglesi, e del ko casalingo maturato al ‘Maradona’ contro il Sottomarino Giallo. In questo articolo troverete tutte le inutili per seguire al meglio la gara tra: dallea ...