LIVE – Napoli-Lille 0-0 | iniziato il match!

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ultimo test in amichevole delprima di Natale e prima del ritorno in campo, che ci sarà nel 2023 in campionato contro l’Inter. Il Maradona si prepara a salutare il 2022, in vista degli importanti “sogni” dell’anno che verrà e gli azzurri, questa sera, proveranno ad imporsi contro ildopo l’ultima sconfitta – sempre in amichevole – contro il Villareal. Gli azzurri affrontano l’ex squadra di Victor Osimhen, calciatore che guiderà l’attacco dei partenopei. A caccia di un gol dell’ex in quest’amichevole, l’attaccante nigeriano sarà supportato dall’attacco che sta provando a costruire Luciano Spalletti, con Raspadori ancora protagonista dell’undici di formazione. Quelle che seguono, sono infatti le scelte di Spalletti di Fonseca, i due tecnici che si sfideranno nell’amichevole tra. Calcio ...

Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per ildi Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il Villarreal e dopo i due test vinti nel ritiro turco contro Antalyaspor e Crystal Palace , ospita invece ......e Milano - le parole di Manfredi riportate da Ansa - Ora c'è un emendamento di alcuni parlamentari a cui abbiamo collaborato, ma ci aspettiamo attenzione verso il Sud e versoe la sua ... LIVE - Napoli-Lille, pre-partita: Politano dal 1', out Raspadori 5' - Virginius viene lanciato in profondità da Cabella: bravo Ostigard a chiuderlo in scivolata e ad allontanare in corner. 3' - E' il Napoli, come da copione, a fare la partita. Il Lille si limita per il momento a chiudere gli spazi. 19:55 - Prima della partita gioco di luci allo stadio Maradona accompagnato da diverse ca ...