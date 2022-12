LIVE – Mulhouse-Conegliano 22-25 7-8 | gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Latestualedi VeroMilano-SC “Prometey” Dnipro, partita valevole per la seconda giornata della Pool A di Cev2022/di. Le venete di Daniele Santarelli, reduci dalla netta vittoria interna contro Budapest, affrontano la prima trasferta continentale della stagione. Le Pantere, reduci dal trionfo al Mondiale per club, vogliono continuare a vincere per rimanere in vetta al raggruppamento. Non parte però battuta la compagine francese, sconfitta all’esordio dalle polacche del Resovia. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 21 dicembre al Palais des Sports di, in Francia. Sportface.it vi terrà ...