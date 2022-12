LIVE Mulhouse-Conegliano 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le venete dominano il secondo set | 14-25

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Coneo in diagonale da zona 4 14-25 Out l’attacco di Oira, leilset con una seconda parte di grande spessore 14-24 Errore al servizio14-23 Muro di Van Avermaet 13-23 Errore al servizio12-23 Mano out di Gray da zona 4 al termine dell’azione più spettacolare del match 12-22 In rete A. Haak da zona 4 12-21 Ancora primo tempo dietro di Squarcini 12-20 Primo tempo Squarcini 12-19 Out Rousseaux da zona 2 12-18 La diagonale di Gray da zona 4 12-17 Muroooooooooooooooooooo di Isabel Haak su Anna Haak 12-16 Fallo in palleggio Coneo 12-15 Errore al servizio11-15 Diagonale di Gray da zona 4 11-14 Mano out Oira da zona ...