LIVE Judo | Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA | quarto titolo per Takaichi | attesa per la finale di Antonio Esposito

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Inizia la seconda3°/5° posto nei 73 kg tra il giovane moldavo Pelivan ed il quotato canadese Margelidon. 16.29 Primo podio in carriera alper Murodjon Yuldoshev, che fa un passo avanti importante nel lungo cammino di qualificazione olimpica per Parigi 2024. 16.28 Nel frattempo finisce dopo pochi secondi la prima finalina dei 73 kg maschili, con il successo per ippon dell’uzbeko Yuldoshev sul connazionale Nomonov. 16.25 Un palmares di tutto rispetto per quella che in Giappone ad oggi viene considerata quasi una seconda linea nella categoria -63 kg, come dimostra la sua mancata convocazione agli ultimi Mondiali. 16.22 Ippon della giapponese! Sesto podio (record all-time) in sei partecipazioni alper la ...

Dopo i fantastici terzi posti ottenuti ieri da Assunta Scutto e Odette Giuffrida, la squadra azzurra si affida ad un poker molto interessante composto da Manuel Lombardo e Giovanni Esposito nei - 73 ...18.33 Infortunio per la francese Cysique che deve cedere: a vincere è la canadese Deguchi. 18.31 Si va al Golden Score. LIVE Judo, Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA: Antonio Esposito in finale per il 3° posto nei -81 kg. Eliminati Lombardo, Martina e Giovanni Esposito. Dalle 16.00 il Final Block ECCLESTON’S Lucy Renshall is among the nine-strong Great Britain squad heading to Jerusalem for the final event of the 2020 Judo World ...Di seguito il calendario completo ed il programma in tv/streaming della manifestazione: CALENDARIO MASTERS JUDO 2022 MARTEDÌ 20 ...