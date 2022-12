LIVE Judo | Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA | inizia la seconda giornata Lombardo e gli Esposito sognano il final block

OA Sport

Dopo i fantastici terzi posti ottenuti ieri da Assunta Scutto e Odette Giuffrida, la squadra azzurra si affida ad un poker molto interessante composto da Manuel Lombardo e Giovanni Esposito nei - 73 ...18.33 Infortunio per la francese Cysique che deve cedere: a vincere è la canadese Deguchi. 18.31 Si va al Golden Score. LIVE Judo, Masters Gerusalemme 2022 in DIRETTA: Lombardo ed i fratelli Esposito provano il colpaccio ECCLESTON’S Lucy Renshall is among the nine-strong Great Britain squad heading to Jerusalem for the final event of the 2020 Judo World ...Di seguito il calendario completo ed il programma in tv/streaming della manifestazione: CALENDARIO MASTERS JUDO 2022 MARTEDÌ 20 ...