LIVE – Civitanova-Siena 25-23 25-11 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Latestualedi Cucine Lube-Emma Villas Aubay, partita valevole per l’ottava giornata di andata della regular season didimaschile. Recupero molto impegnativo per la neopromossa formazione toscana, fanalino di coda della classifica e a caccia di punti importanti. Il nuovo coach Pelillo Omar Fabian proverà a guidare i toscani verso la terza vittoria stagionale, ma servirà l’impresa per battere una Lube in crescita. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini sono infatti quinti con 20 punti e vogliono esultare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 21 dicembre all’Eurosuole Forum di ...