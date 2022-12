LIVE – Blaj-Milano 1-1 25-20 | 16-25 | 12-12 | gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Latestualedi CS Volei Alba-Vero, partita valevole per la seconda giornata della Pool B di Cev2022/di. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo la netta vittoria interna contro le ucraine del Prometey Dnipro, affrontano la prima trasferta continentale della stagione. Orro e compagne vanno a caccia di un altro successo per rimanere a punteggio pieno in vetta al raggruppamento, ma non bisogna sottovalutare la formazione romena, sconfitta solo al tie-break da Le Cannet. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 21 dicembre alla Sala Sportuilor di Tirgu Mures, in Romania. ...