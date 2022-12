Liliana Resinovich | parla il fratello Sergio | “In caso di archiviazione chiederemo la riesumazione del cadavere”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Social.il: tutte le novità sul, ex dipendente della Regione di 63 anni, è scomparsa un anno fa, il 14 dicembre 2021, da Trieste. Fino a quel giorno la sua era stata una vita apparentemente tranquilla. È stata trovata morta il 5 gennaio 2022, oltre venti giorni dopo la sua scomparsa, nel bosco dell’ospedale psichiatrico di San Giovanni, a un paio chilometri da casa. Secondo le analisi eseguite dai consulenti della Procura non può esserci altra spiegazione alla sua strana storia se non quella del suicidio, ma suorifiuta questa verità.Leggi anche –> “Quarto Grado”, l’ipotesi della cugina di...