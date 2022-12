Liceo occupato | sono 230 gli studenti sospesi

Today.it

Questo è quanto lasciato dagli studenti dopo l'occupazione dello storicoMamiani di Roma . Pieno centro, frequentato da giovani che in larga parte hanno alle spalle solide famiglie. Nessuna ...Nato a Lecco nel 1954, dopo aver conseguito la Maturità Scientifica presso ilG. B. Grassi di ... prima a Trieste in una piccola azienda del settore aerospaziale dove mi sonodi business ... Liceo occupato, preside ripristina la dad. I sindacati: "non è legale" Dieci giorni di occupazione, quasi 10mila euro di danni e 230 studenti sospesi è il bilancio di quanto successo al liceo Mamiani della Capitale ...Dieci giorni di occupazione e quasi diecimila euro di danni. E’ questo il resoconto messo nero su bianco dalla scuola in merito a quanto avvenuto nel novembre scorso durante la “presa” dell’Istituto d ...