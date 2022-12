L’evoluzione della maglia rosa | che adesso puoi avere anche tu

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La storiadel Giro d'Italia è parte del lungo viaggio del ciclismo in Italia e nel mondo. Dalle origini questo sport è cambiato tantissimo e l’abbigliamento racconta bene questa trasformazione. L’idea di far indossare unadi coloreal ciclista in vetta alla classifica del Giro d’Italia sembra essere stata mutuata da quella gialla del Tour de France, competizione nata nel 1903. Il primo a infilarsela fu il mantovano Learco Guerra, soprannominato la Locomotiva umana, vincitoretappa Milano-Mantova del primo Giro d’Italia (che fu vinto su Atala da Luigi Ganna). Era il 10 maggio del 1931 e Guerra ebbe l’onore di tenere a battesimo un pezzostoria del nostro Paese. Il colorefu scelto per ricordare la Gazzetta ...