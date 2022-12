Leonardi Apic | ‘Garantire in Italia farmaci mirati per colangiocarcinoma’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Per chi convive con un colangiocarcinoma, tumore raro del fegato, un giorno di vita in più è molto. Ci sono terapie come il pemigatinib che per noi pazienti rappresenta una speranza, ma ci sono altriche non sono ancora disponibili nel nostro Paese. Il problema è renderli accessibili a tutti perché migliorano la qualità di vita e danno un po’ di speranza di vita in più a noi malati”. Lo ha detto Paolo, presidente dell’Associazione pazientini colangiocarcinoma (), a margine della conferenza stampa sul colangiocarcinoma che si è tenuta oggi alla Camera dei Deputati e durante la quale è stato presentato un emendamento per favorire l’oncologia di precisione. “Questo tumore ha una caratteristica fondamentale che lo rende particolarmente pericoloso, cresce ...