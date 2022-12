Leo Messi inseguito da Salt Bae? Baciami il c*** | lo chef umiliato

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Giuseppe Rossi ha espresso con parole colorite un concetto condiviso praticamente da quasi tutti i tifosi di calcio. Pepito si è scagliato contro, al quale la Fifa ha permesso di infrangere qualsiasi regola, partecipando non si sa a che titolo alla cerimonia di premiazione dell'Argentina e poi ai successivi festeggiamenti. Il famoso “salatore” di carne ha disturbatoe tanti altri calciatori ed è riuscito anche a prendere in mano la Coppa del Mondo. “Puoi baciarmi il- ha twittato un indignato Rossi - voleva tutte le attenzioni e toccare la coppa. Chi ca*** sei? I tuoi due minuti di celebrità sono finiti. Avanti il prossimo”. Un messaggio che è stato largamente condiviso: il comportamento delloè apparso fuori luogo, ma a far ...

