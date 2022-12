Legami regala all’Ospedale Papa Giovanni XXIII 5mila taccuini per il decimo compleanno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Bergamo. È iniziata oggi all’auditorium “Lucio Parenzan” la distribuzione deiche, azienda leader nel settore stationery&gadget, ha appositamente realizzato e scelto dire alla ASSTin occasione dei primi dieci anni di attività del nuovo Ospedale di Bergamo. Isono stati realizzati in 4 diversi colori e personalizzati all’interno e in copertina con la grafica e il logo ideati da Studiomeme per la campagna “Grandi Insieme” che dal 25 ottobre, giorno della presentazione all’auditorium “Lucio Parenzan”, ha accompagnato l’avvicinamento aldell’Ospedale, attivato il 15 ...