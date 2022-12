Lecce | Corvino | “Il lavoro è l’unica nostra arma per ottenere la salvezza”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Quest’anno che va a concludersi è stato splendido: il ritorno in A, l’inizio di una stagione molto difficile e intensa. Monza e Cremonese che sono salite con noi hanno investito in ben altro modo. Noi abbiamo una solaper colmare il gap: il. Così sopperiamo da matricola”. Lo ha detto il direttore generale dell’area tecnica del, Pantaleo, all’interno di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “I nostri tifosi si aspettano il regalo della. Noi dobbiamo fare di tutto per stare sempre lontani dalla zona a rischio, quindi ripartendo forte. Dobbiamo fare di tutto per accontentarli”, ha aggiunto il dirigente della squadra salentina. SportFace.

Il suo lavoro non è passato inosservato tanto che Pantaleo, direttore sportivo del, lo ha fortemente voluto come capo dello scuoting. Il contributo di Martino è stato notevole nel ...... PantaleoMiglior Dirigente Sportivo dell'anno: Adriano GALLIANI Miglior Addetto Stampa: Ferdinando IELASI Miglior Squadra dell'Anno:Miglior Arbitro CAN Serie A e B: Francesco COSSO ...