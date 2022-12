(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Diaz è solo l'ultimo degli infortunati in casa: da Florenzi a Maignan, quanti stop da inizio stagione Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...

La Gazzetta dello Sport

Di scontrarsii suoi ragazzi per svegliarli un po'. A gennaio, però, Marco se ne va alla Fiorentina e resta lì fino al 2018. In panchina c'è Pioli, futuro gentleman da scudetto. Ora i due ...... la quale aveva inciso sull'operatività delle cortiun conseguente abbassamento del numero dinegli scorsi anni. Adesso che invece le restrizioni sono venute meno e l'emergenza è contenuta, ... Le liti con Gasperini, l'amicizia con Pioli: Sportiello, ora il Milan Aumentano di quasi il 60% i nuovi ricorsi alle corti di giustizia tributaria, soprattutto in primo grado dove sono quasi raddoppiati. Diminuisce ...Bloccato l’emendamento sullo scudo penale per i reati fiscali. Restano delle misure agevolative per incentivare i contribuenti in difficoltà ...