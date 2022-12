Le lacrime di Giorgia Meloni | spiegate e perché potrebbe andare a Sanremo

Il Tempo

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche LediMeloni al Tempio Maggiore per Hannukah: "Le leggi razziali furono una ...... conduttore di 'La Confessione', programma di canale Nove: 'Trovo cheMeloni sia una persona coerente - ha osservato l'artista - . Dice cose che non condivido, ma sempre le stesse, Salvini ... Giorgia Meloni, Gassman bacchetta Lerner: "Lacrime tardive ma il gesto è importante" Alessandro Gassmann e Gad Lerner uniti dalla commozione del presidente del Consiglio. Perché Cosa è successo Ieri, Giorgia Meloni ha ...Se Giorgia Meloni vuole che qualcuno creda alle sue "lacrime" versate davanti alle leggi raziali, forse dovrebbe togliere la fiamma tricolore dal suo simbolo.