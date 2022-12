Le aspiranti ‘Miss Italia’ tra Platone e Madre Teresa | Einstein e Venditti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non solo 21 corpi e 21 volti, ma anche 21 cervelli: le 21al titolo di Miss Italia 2022 scelgono delle frasi per presentarsi alla giuria, presieduta da Massimo Boldi, in questa edizione numero 83 del concorso che celebra la sua finale in un salone del Crowne Plaza Hotel a Roma. Scelte non scontate da parte delle ragazze, tra filosofi e santi, poeti e cantanti, magistrati e scienziati, scrittori e attori. Così, si va dadi Calcutta, daa Vasco Rossi, da Falcone a Pitagora, dai Beatles a Beckett, da Seneca a Jacopone da Todi… (di Enzo Bonaiuto) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

