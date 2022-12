Lazio | giocatori scatenati al karaoke alla cena di Natale | Pedro conquista tutti cantando ' Pedro' di Raffaella Carrà

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Una serata di gala per farsi gli auguri. Laha scelto la Terrazza degli Aranci del Cavalieri Waldorf Astoria per la festa di: unaristretta rispetto agli anni passati senza famiglie ...

Alfredo Pedullà

Una serata di gala per farsi gli auguri. Laha scelto la Terrazza degli Aranci del Cavalieri Waldorf Astoria per la festa di Natale : una ... aie alla dirigenza. Prima la cena vera e ...Davanti alle due storie drammatiche dei due exdella Sampdoria (Vialli dal 1984 al 1992, ... ha detto il presidente delladopo la morte dell'ex biancoceleste Mihajlovic - . Mi risulta ... Casale: "Alla Lazio giocatori di livello. Voglio lavorare per crescere di più" | Una serata di gala per farsi gli auguri. La Lazio ha scelto la Terrazza degli Aranci del Cavalieri Waldorf Astoria per la festa di Natale: una cena ristretta rispetto agli anni passati ...Nicolò Casale, difensore della Lazio, parla del suo rapporto con il mister Sarri, che tanto lo ha voluto e cercato in estate ...