Lazio | capitan Immobile | «Mi fido di quello che stiamo facendo»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ciro, attaccante eo della, ha parlato in vista della seconda parte di stagione dei biancocelesti Intercettato dai microfoni dei giornalisti presenti, Ciroha parlato così al termine della cena di Natale dellain vista della seconda parte di stagione. LE PAROLE – «Non vediamo l’ora di tornare in campo, è bello stare insieme tra di noi. Siamo una famiglia, è stata una bellissima serata. Vedo la squadra molto carica, speriamo, anzi ne sono certo, che il 2023 possa regalarci grandi soddisfazioni. Questo perché midichein campo e sono fiducioso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

