Lando Buzzanca il figlio a Storie Italiane sbotta contro Enrica Bonaccorti

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Massimilianoildiha detto che non vuole fare e sentire polemiche nel giorno del funerale del padre, considerato un momento per festeggiare il padre con il sorriso, proprio come avrebbe voluto l’attore.ha trasmesso in diretta un collegamento prima del funerale di. L’attore, molto amato dal