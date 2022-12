L' ammenda di Spielberg | Lo squalo ha causato un danno d' immagine agli squali

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo il regista di “Love Actually”, anche Stevenè stato indotto a un’disonorevole. Intervistato dalla Bbc, si è detto pentito per aver girato “Lo” o, meglio, per gli effetti che il suo film ha avuto sui dentuti pescioni. Pare infatti che dal 1975, anno della pellicola in cui si vede loattaccare dei poveri bagnanti, ci sia stato un incremento della pesca mirata nei suoi confronti, che avrebbe portato a una decimazione lungo le coste americane.insomma ammette che “Lo” haund’, donde la serena autocritica ai microfoni della Bbc. Va detto tuttavia che nell’anno di uscita del film, secondo le statistiche di Global ...

LiberoReporter

... anche se per il politicamente corretto non è inclusivo Dopo il regista di 'Love Actually', anche Stevenè stato indotto a un'disonorevole. Intervistato dalla Bbc, si è detto ...Allora non sorprenderà che, giunti all'ottava edizione, anche per faredi sottovalutazioni ... da Walt Disney (i film d'animazione sono rappresentati invece dal giapponese Miyazaki) a... Festival Berlino, a Steven Spielberg Orso d'Oro alla carriera