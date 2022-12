la stazione spaziale internazionale e' stata sfiorata da un detrito spaziale russo...

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LaDa www.leggo.it Serio imprevisto in orbita per lache ha rischiato di essereda un. Ècosì rinviata la passeggiatadegli astronauti Nasa Frank ...

Hardware Upgrade

Lainternazionale Da www.leggo.it Serio imprevisto in orbita per lache ha rischiato di essere sfiorata da un detritorusso. È stata così rinviata la ...... quando arrivano i pagamenti Ecco le date 21 Dicembre Attualità LaIss è stata sfiorata da un detritorusso 21 Dicembre Gossip Tancredi, ex concorrente di Amici, si è innamorato ... Stazione Spaziale Internazionale: Roscosmos potrebbe inviare una Soyuz vuota per sostituire MS-22 La stazione Iss è stata costretta ad una manovra imprevista di evitamento per la presenza di un detrito spaziale. Scopriamo i dettagli. Nasa: rinviata la ...Gli astronauti della Nasa a bordo della stazione avrebbero dovuto installare nuovi pannelli fotovoltaici. L'intervento è stato rinviato a causa di una manovra necessaria per schivare un detrito ...