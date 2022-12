La sinistra ha tutte le carte in regola per riprendersi il discorso politico | perché non lo fa?

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) di Alessandro Mentre rientro in auto a casa, mi sintonizzo su Radio Radicale e ascolto la kermesse dei 10 anni di Fratelli d’Italia. Ospite di oggi, la premier Giorgia Meloni. Ora: sono anni luce distante da quella parte politica e tuttavia devo riconoscere che ad oggi hanno un popolo. O meglio: rappresentano una parte importante di questo Paese. La mia riflessione va subito a. Quanti partiti o micropartiti possono dire di rappresentare una parte considerevole di questo Paese? Un passaggio di Giorgia Meloni mi ha colpito. Cito a mente, quindi posso sbagliare. “Noi rappresentiamo un progettoe culturale profondo”. Si può non essere d’accordo su questo progetto e io non lo sono. Però loro almeno ne hanno uno. Incarnano una visione di mondo e hanno una prospettiva di futuro. Una capacità di futuro. Quello che invece neanche si intravede ...

