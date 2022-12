La sfida di Google | decifrare la scrittura ' poco comprensibile' dei medici Ecco come

Primaonline

... durante la conferenza annuale per sviluppatori in India, ha annunciato una nuova funzionalità in fase di test nel Paese: grazie agli aggiornamenti dell'intelligenza artificiale diLens - già ...... la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo aChromecast e Amazon Firestick. lasarà visibile anche in streaming ... Cartografia digitale, la Overture Maps Foundation sfida Google Le lettere allungate, tanto da perdere le forme e diventare linee. Oppure quelle che si fanno alte, anzi altissime, e ravvicinate, così da richiamare alla memoria un elettrocardiogramma, ...Amazon Web Services, Meta, Microsoft e TomTom hanno stretto una collaborazione per realizzare un nuovo servizio di cartografia globale.