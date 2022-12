La Serie A pronta a riconsegnarsi ai sauditi nel silenzio generale | 186 milioni per sei edizioni della Supercoppa E tanti saluti ai diritti umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quella tunica fatta indossare a Leo Messi nel momento del trionfo è passata alla storia come il simbolo delle contraddizioni del primo Mondiale in un Paese arabo, ma anche dell’ipocrisia del mondo occidentale. Per un mese ci siamo indignati sul divano o davanti alla tv. Ci siamo stupiti che il Qatar si sia preso la Coppa con l’arroganza tipica di chi possiede i soldi e pensa che tutto sia dovuto. Ma il pallone agli emiri gliel’abbiamo consegnato noi. E a quanto pare saremo pronti a farlo ancora. Qatar 2022 è in archivio. I padroni del pallone pensano già al futuro, e tra i verticigrande Fifa e la nostra piccola, provincialeA non c’è troppa differenza. Per l’edizione 2030 (che verrà assegnata nel 2024) i rumors danno per favorita l’Arabia Saudita di Bin Salman, Paese che non salva nemmeno le apparenze, a differenza dei “cugini” del Qatar ...