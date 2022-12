La Russa | Serve pacificazione e passione politica  

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - "All'Italia" perchè "a 77 anni dalla fine del Secondo conflitto mondiale siamo ancora in un interminabile dopoguerra". Ignazio Laincontra i cronisti della Stampa parlamentare per il tradizionale scambio di auguri ed elenca i desideri e gli obiettivi per l'avvenire. Il Paese, nota il presidente del Senato, "pur nelle inevitabili e doverose profonde differenze di pensiero che si possono avere, non è pacificato. Se riuscissimo a fare qualche passo in questa direzione, sarei felice", afferma. Passi, insiste, andrebbero anche compiuti per "dare ancora più dignità alle Istituzioni". E in questa opera, aggiunge, il ruolo della stampa - "che è mediazione con i cittadini" - è "essenziale e decisivo". "Mi piacerebbe - spiega ai giornalisti - che fossimo tutti nella stessa barca per essere censori quando i ...